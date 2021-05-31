Шойгу вновь провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел очередные телефонные переговоры с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - сказали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что телефонные переговоры состоялись в понедельник.

Как сообщалось, и.о. министра обороны Армении 28 мая был в Москве с визитом и провел очные переговоры с Шойгу.

За последнее время главы Минобороны РФ и Армении также проводили неоднократно телефонные разговоры.