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Регион 31.05.2021 13:19

Шойгу вновь провел телефонные переговоры с главой Минобороны Армении

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу провел очередные телефонные переговоры с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном, обсуждена ситуация в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе", - сказали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что телефонные переговоры состоялись в понедельник.

Как сообщалось, и.о. министра обороны Армении 28 мая был в Москве с визитом и провел очные переговоры с Шойгу.

За последнее время главы Минобороны РФ и Армении также проводили неоднократно телефонные разговоры.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]