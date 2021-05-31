AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2020 год

AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2020 год, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заверенный независимой аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.

Дополнительная информация и детали доступны по ссылке:

https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

По данным на 31 декабря 2020 года, активы банка составили 805 млн. манатов, значительная доля которых сконцентрирована в кредитном портфеле – 57%.

Доля высоколиквидных средств увеличилась с 15% до 20%, хотя совокупный депозитный портфель уменьшился на 6%.

Несмотря на падение кредитного портфеля по сравнению с 2019 годом, чистый процентный доход вырос на 718.000 манатов.

По причине высоких расходов на покрытие кредитного риска, банк зарегистрировал убыток в размере 19 млн. манатов.

Комментируя финансовые результаты банка по стандартам международной отчётности, и.о. Председателя Правления AccessBank Евгения Гашикулина отметила следующее:

«2020 год был сложным годом и для банковской системы и для клиентов, в особенности бизнес-клиентов. Для того чтобы поддержать своих клиентов мы разработали ряд инструментов, которые в совокупности с тесной коммуникацией позволили решить проблемы с погашением кредитов для многих клиентов.

Совокупный объем реструктуризации достиг 163,5 миллионов манат, что несомненно нашло свое отражение в высоком уровне расходов по покрытию потенциального ущерба от кредитного риска. Хотя по международным стандартам, реструктуризированные кредиты требуют значительного повышения резервов, мы уверены, что качество нашего кредитного портфеля достаточно высокое и уже на следующий год мы будем наблюдать освобождение этих резервов и соответственно - финансовую прибыль банка.

Банк устойчиво развивается и одним из первых начал активное кредитование в период пандемии. Способность нашей команды быстро адаптироваться к меняющейся среде, принимать обоснованные решения в сложных условиях и всегда открыто и честно общаться с клиентами сделали нас, как организацию, намного сильнее.»

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).