AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2020 год

AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2020 год, подготовленный в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и заверенный независимой аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.
Дополнительная информация и детали доступны по ссылке:
https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/
По данным на 31 декабря 2020 года, активы банка составили 805 млн. манатов, значительная доля которых сконцентрирована в кредитном портфеле – 57%.
Доля высоколиквидных средств увеличилась с 15% до 20%, хотя совокупный депозитный портфель уменьшился на 6%.
Несмотря на падение кредитного портфеля по сравнению с 2019 годом, чистый процентный доход вырос на 718.000 манатов.
По причине высоких расходов на покрытие кредитного риска, банк зарегистрировал убыток в размере 19 млн. манатов.
Комментируя финансовые результаты банка по стандартам международной отчётности, и.о. Председателя Правления AccessBank Евгения Гашикулина отметила следующее:
«2020 год был сложным годом и для банковской системы и для клиентов, в особенности бизнес-клиентов. Для того чтобы поддержать своих клиентов мы разработали ряд инструментов, которые в совокупности с тесной коммуникацией позволили решить проблемы с погашением кредитов для многих клиентов.
Совокупный объем реструктуризации достиг 163,5 миллионов манат, что несомненно нашло свое отражение в высоком уровне расходов по покрытию потенциального ущерба от кредитного риска. Хотя по международным стандартам, реструктуризированные кредиты требуют значительного повышения резервов, мы уверены, что качество нашего кредитного портфеля достаточно высокое и уже на следующий год мы будем наблюдать освобождение этих резервов и соответственно - финансовую прибыль банка.
Банк устойчиво развивается и одним из первых начал активное кредитование в период пандемии. Способность нашей команды быстро адаптироваться к меняющейся среде, принимать обоснованные решения в сложных условиях и всегда открыто и честно общаться с клиентами сделали нас, как организацию, намного сильнее.»
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
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