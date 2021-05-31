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Внешняя политика 31.05.2021 13:48

Визит Эрдоган в Азербайджан пройдет 14-16 июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во второй декаде июня посетит с визитами Бельгию и Азербайджан, сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, Эрдоган 13-14 июня посетит Брюссель, где проведет переговоры с руководством НАТО.

Турецкие СМИ отмечают, что из Брюсселя Эрдоган отправится с визитом 14-16 июня в Азербайджан.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в рамках визита в страну турецкого лидера запланирована их поездка в город Шуша (Карабахский регион Азербайджана). Лидеры двух стран в Шуше заложат фундамент школы, строительство которой будет профинансировано турецкой стороной.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]