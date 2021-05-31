Визит Эрдоган в Азербайджан пройдет 14-16 июня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во второй декаде июня посетит с визитами Бельгию и Азербайджан, сообщают турецкие СМИ.

По данным СМИ, Эрдоган 13-14 июня посетит Брюссель, где проведет переговоры с руководством НАТО.

Турецкие СМИ отмечают, что из Брюсселя Эрдоган отправится с визитом 14-16 июня в Азербайджан.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в рамках визита в страну турецкого лидера запланирована их поездка в город Шуша (Карабахский регион Азербайджана). Лидеры двух стран в Шуше заложат фундамент школы, строительство которой будет профинансировано турецкой стороной.

Н.Аббасова