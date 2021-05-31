Парламент Казахстана рассмотрит соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в в области миграции

Сенат Казахстана намерен на заседании 3 июня рассмотреть законопроект «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции», сообщает пресс-служба Сената.

Основной целью Соглашения является создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в области миграции, осуществление совместных мер по противодействию незаконной миграции.

Согласно документу, в случае необходимости стороны смогут обмениваться информацией и сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства, каналах незаконной миграции, о действующих на территориях двух стран юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции.

Х.Насирзаде