Импорт сигарет в Азербайджан из России в I квартале сократился на 19%, из Украины - вырос в 1,4 раза

Импорт в Азербайджан в I-ом квартале 2021 года сигарет составил на сумму $6 млн 274,32 тыс., что на 29,9% больше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $5 млн 588,09 тыс. (рост на 39,6% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 89% поставок сигарет в Азербайджан.
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-марте составил на сумму $665,01 тыс. (спад на 19,4%).
Импорт в Азербайджан в 2020 году сигарет составил на сумму $25 млн 308,84 тыс., что в 2,8 раза меньше показателя 2019 года.
Б.Рустамбеков
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