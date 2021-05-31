Россия готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT - Лавров

Финансовые власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз уже, да и Запад в целом, не раз доказывал в конкретных делах, что партнер он ненадежный, и могут быть ситуации, когда совершенно на пустом месте будут приняты неправомерные решения", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о возможности отключения России от SWIFT.

По словам министра, он "уверен, что наше правительство, и Центральный банк, и соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм ВТО".