Шпионаж США за странами ЕС - это вопрос компетенции национальных властей, заявляют в ЕК

Вопрос о слежке Агентством национальной безопасности США (АНБ) при содействии Дании за высокопоставленными должностными лицами ФРГ и других стран ЕС относится к компетенции национальных разведслужб, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд.

"Это национальным властям надлежит осуществлять надзор за своими собственными спецслужбами", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Виганд отвечал на вопрос о реакции Еврокомиссии на сообщения о том, что Дания помогала США в 2012-2014 годах следить за политиками соседних стран.

При этом представитель ЕК напомнил позицию Евросоюза, что "защита частной жизни относится к фундаментальным правам Европы". Он также сослался на решение Суда Европейского союза о том, что персональные данные могут передаваться при гарантии безопасности. ЕС, по его словам, обсуждает с американскими партнерами, как обеспечить такую гарантию, включая долгосрочное соглашение, которое могло бы быть приемлемо по обе стороны Атлантики.

Ранее датская государственная телерадиокомпания DR распространила информацию о том, что АНБ использовало сотрудничество с разведслужбой Дании для слежки за высокопоставленными должностными лицами соседних стран.

Как следует из сообщения, объектами шпионажа являлись в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. В сообщении DR говорилось, что выводы о слежке за европейцами стали результатом внутреннего расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало 2012 и 2014 годы. Они свидетельствуют, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

Европейские СМИ напоминают, что в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден обнародовал скандальные материалы о шпионаже американских спецслужб за рядовыми гражданами и правительствами ряда европейских стран, в том числе Германии, Испании и Франции. Тогда выяснилось, что США вели прослушку телефонных разговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель.