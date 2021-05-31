Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.0232 GBR   2.4132 TRY   0.1983

Цена на нефть

28.05 $/bbl   WTI 66.32 -0.53 Brent 69.63 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 31.05.2021 16:49

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

Авиакомпания Air France отменила в понедельник оба рейса в Москву.

Согласно расписанию на сайте Air France, отменен как утренний рейс, который должен был вылететь в 10:25 мск, так и вечерний рейс (19:25 мск).

Согласно онлайн-расписанию, на этой неделе авиакомпания прогнозирует дальнейшие отмены рейсов. Так, на вторник, среду, пятницу субботу и воскресенье отмененными обозначено по одному из двух ежедневных рейсов. В четверг пока что оба рейса не отменены.

В субботу парижские СМИ сообщили. что Air France согласовала на 29 и 30 мая с российскими властями новый маршрут ее перелетов из Франции в РФ - в обход Белоруссии.

Представитель авиакомпании пояснил, что новый план перелетов начинает действовать с субботы. "Мы получили разрешения на полеты на эти выходные", - объяснил он.

Представитель добавил, что теперь компания ожидает от РФ подтверждения на разрешение полетов по новому маршруту на дальнейший период. Такое разрешение понадобится самолетам Air France с понедельника.

Ранее на прошлой неделе компания не смогла выполнить несколько рейсов из Парижа в Москву, поскольку не согласовала изменение маршрута.

Лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать во время перелетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.

После инцидента с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд авиакомпаний, в том числе, Air France, приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]