Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

Авиакомпания Air France отменила в понедельник оба рейса в Москву.
Согласно расписанию на сайте Air France, отменен как утренний рейс, который должен был вылететь в 10:25 мск, так и вечерний рейс (19:25 мск).
Согласно онлайн-расписанию, на этой неделе авиакомпания прогнозирует дальнейшие отмены рейсов. Так, на вторник, среду, пятницу субботу и воскресенье отмененными обозначено по одному из двух ежедневных рейсов. В четверг пока что оба рейса не отменены.
В субботу парижские СМИ сообщили. что Air France согласовала на 29 и 30 мая с российскими властями новый маршрут ее перелетов из Франции в РФ - в обход Белоруссии.
Представитель авиакомпании пояснил, что новый план перелетов начинает действовать с субботы. "Мы получили разрешения на полеты на эти выходные", - объяснил он.
Представитель добавил, что теперь компания ожидает от РФ подтверждения на разрешение полетов по новому маршруту на дальнейший период. Такое разрешение понадобится самолетам Air France с понедельника.
Ранее на прошлой неделе компания не смогла выполнить несколько рейсов из Парижа в Москву, поскольку не согласовала изменение маршрута.
Лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать во время перелетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят белорусский истребитель МиГ-29.
На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали. Была также задержана подруга Протасевича, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.
После инцидента с самолетом Ryanair саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза. Ряд авиакомпаний, в том числе, Air France, приняли решение облетать воздушное пространство Белоруссии.
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