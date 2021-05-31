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Финансы 31.05.2021 16:02

Страховщики Азербайджана в январе-апреле увеличили премии на 9%, выплаты – на 70%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-апреле 2021 года составили 339 млн 107,3 тыс. манатов, что на 8,9% больше показателя аналогичного периода 2020 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 222 млн 416,2 тыс. манатов (рост на 6%) или 65,6% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 108 млн 230,2 тыс. манатов (рост на 15,2%), по страхованию иному, чем жизнь – 114 млн 186 тыс. манатов (спад на 1,5%).

По обязательным видам страхования премии в январе-апреле 2021 года составили 116 млн 691,1 тыс. манатов (рост на 14,9%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (98 млн 463,5 тыс. манатов), медицинскому страхованию (66 млн 485,4 тыс. манатов) и обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) (28 млн 712 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 57,1% поступлений страховщиков.

За январь-апрель 2021 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 179 млн 789,3 тыс. манатов, что на 70,3% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 129 млн 372,6 тыс. манатов (рост на 61,1%) или 72% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 100 млн 574,9 тыс. манатов (рост в 2 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 28 млн 797,7 тыс. манатов (спад на 7%).

По обязательным видам страхования выплаты в отчетный период составили 50 млн 416,7 тыс. манатов (рост в 2 раза).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (99 млн 153,5 тыс. манатов), ОСАГО (21 млн 448,6 тыс. манатов) и добровольному медицинскому страхованию (20 млн 774,3 тыс. манатов) и ОСАГО (14 млн 790,5 тыс. манатов). При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-апреле 2021 года в 2 раза превысили размер возмещения за аналогичный период 2020 года.

В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 78,6% всех возмещений по рынку.

На конец апреля в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, СБОРЫ, ВЫПЛАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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