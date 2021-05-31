Заместитель министра иностранных дел Армении Галачян подал прошение об отставке

Заместитель министра иностранных дел Армении Гагик Галачян в понедельник подал заявление об отставке.
"Замглавы МИД Галачян направил заявление о своей отставке", - сообщили "Интерфаксу" источник в правительстве.
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