В Израиле продолжаются переговоры о формировании коалиционного правительства без Нетаньяху

Представители ряда прошедших в парламент Израиля партий продолжают переговоры о формировании коалиционного правительства без участия правящей партии премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд", сообщает The Times of Israel.

"Значительный прогресс был достигнут на переговорах между представителями партий "Новые правые", "Еш Атид", "Новая надежда" и "Кахоль-лаван". Стороны намерены продолжать переговоры в течение дня", - пишет газета в понедельник.

Предполагается, что новое правительство может быть сформировано из семи партий. Разногласия между партиями в данный момент вызвано распределением министерских портфелей.

Что касается поста премьера, стороны, как ожидается, договорятся о ротации. Так, лидер "Новых правых" Нафтали Беннет будет возглавлять правительство до сентября 2023 года, а затем его сменит лидер "Еш Атид" Яир Лапид. У Лапида есть время до 2 июня объявить президенту Реувену Ривлину о том, что он договорился о коалиции. По данным издания, он может сделать это уже к вечеру понедельника или во вторник.

Лидер израильской партии "Новые правые" Нафтали Беннет накануне объявил, что будет работать с соперниками премьера Биньямина Нетаньяху над формированием нового правительства страны.

По сообщению The Times of Israel, Беннет пояснил, что принял такое решение, так как не видит реальной возможности формирования коалиции с партией Нетаньяху "Ликуд" и другими правыми силами.

Позиция Беннета принципиально важна, так как без него ни Нетаньяху, ни оппозиция не могут создать коалиционное правительство.

Сам Нетаньяху уже заявил, что Беннет лжет, когда говорит о нереальности формирования коалиции правых сил. Также премьер заверил, что ряд членов Кнессета в случае формирования коалиции с участием нынешней оппозиции нарушат партийную дисциплину и поддержат "Ликуд".