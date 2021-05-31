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Туризм 31.05.2021 18:15

Тунис отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов с 1 июня

Власти Туниса с 1 июня отменяют требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для туристов с прививкой, в том числе и "Спутник V", сообщает Национальный офис по туризму страны.

"С 1 июня отрицательный ПЦР-тест не требуется для полностью вакцинированных от ковида путешественников. При себе должно быть свидетельство об этом с QR-кодом. Также справка с тестов не потребуется тем, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", - говорится в сообщении.

Как отметили в офисе по туризму Туниса, всем остальным туристам с 12 лет обязательно предъявление справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс. Документ должен быть выдан компетентными органами здравоохранения или содержать QR-код.

Индивидуальные путешественники-нерезиденты без прививки должны подписать согласие об обязательном соблюдении карантина в течение 7 дней в отеле.

"По прибытии будут проводиться выборочные экспресс-тесты для нескольких пассажиров. Путешественник, с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", - подчеркнули в офисе по туризму.

Также там напомнили, что организованные туристы, прилетающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами, должны пользоваться только туристическим транспортом и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

В настоящее время прямое регулярное авиасообщение между РФ и Тунисом не возобновлено, а туроператоры не могут продавать путевки в эту страну. Добраться в Тунис можно с пересадкой в Стамбуле. Однако рейсы в Турцию выполняются только два раза в неделю.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУНИС, ТУРИЗМ, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]