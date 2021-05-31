Тунис отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов с 1 июня

Власти Туниса с 1 июня отменяют требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для туристов с прививкой, в том числе и "Спутник V", сообщает Национальный офис по туризму страны.
"С 1 июня отрицательный ПЦР-тест не требуется для полностью вакцинированных от ковида путешественников. При себе должно быть свидетельство об этом с QR-кодом. Также справка с тестов не потребуется тем, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", - говорится в сообщении.
Как отметили в офисе по туризму Туниса, всем остальным туристам с 12 лет обязательно предъявление справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до посадки на рейс. Документ должен быть выдан компетентными органами здравоохранения или содержать QR-код.
Индивидуальные путешественники-нерезиденты без прививки должны подписать согласие об обязательном соблюдении карантина в течение 7 дней в отеле.
"По прибытии будут проводиться выборочные экспресс-тесты для нескольких пассажиров. Путешественник, с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", - подчеркнули в офисе по туризму.
Также там напомнили, что организованные туристы, прилетающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами, должны пользоваться только туристическим транспортом и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
В настоящее время прямое регулярное авиасообщение между РФ и Тунисом не возобновлено, а туроператоры не могут продавать путевки в эту страну. Добраться в Тунис можно с пересадкой в Стамбуле. Однако рейсы в Турцию выполняются только два раза в неделю.
Командующий ВВС Азербайджана ознакомился в Турции с новыми моделями беспилотников
Азербайджан поддерживает предложения о проведении делимитации границы с Арменией, но с соблюдением территориальной целостности - МИД
Парламент Казахстана рассмотрит соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном в в области миграции
Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник
НПЗ STAR в январе-марте сократил импорт нефти на 34%
SOCAR Polymer стал лидерством среди экспортеров ненефтяной продукции в госсекторе Азербайджана
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Пашинян 1-2 июня посетит Францию и Бельгию
Еврокомиссия представила обновления для рекомендации по поездкам в Евросоюзе
В Израиле продолжаются переговоры о формировании коалиционного правительства без Нетаньяху
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2020 год
Bakcell и ASAN Məktub исполняют желания детей
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?