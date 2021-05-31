Азербайджан поддерживает предложения о проведении делимитации границы с Арменией, но с соблюдением территориальной целостности - МИД

Официальный Баку поддерживает призывы международного сообщества о мирном решении напряженности на армяно-азербайджанской госграницы и проведении делимитации и демаркации границы, заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
"Мы неоднократно заявляли, что поддерживаем урегулирование пограничной напряженности путем переговоров, а также поддерживаем призывы международного сообщества к демаркации и делимитации границы между двумя странами. Как известно, Азербайджан также поддержал предложение о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении Абдуллаевой.
При этом она отметила, что при проведении демаркации и делимитации границы необходимо с уважением относиться к территориальной целостности обеих стран.
"Только на основе строгого соблюдения международного права суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ можно нормализовать межгосударственные отношения, начать демаркацию и делимитацию границы и, наконец, заложить прочную основу для мирного сосуществования", - подчеркнула она.
Комментируя заявление сопредседателей МГ ОБСЕ, Абдуллаева напомнила, что Азербайджан задержал (27 мая - ИФ) 6 армянских военнослужащих при совершении ими провокаций, направленных на минирование путей снабжения ВС Азербайджана. "В то время как противопехотные мины, установленные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, ежедневно представляют угрозу для жизни людей, отказ Армении предоставить информацию о местонахождении мин, а также попытки установить новые мины на этой территории не входит ни в какие рамки. Таким образом, прежде чем, предлагать обмен военнопленных на основе принципа "всех на всех", сопредседатели должны хотя бы обратить внимание на причины задержания этих армянских военных и призвать провокаторов воздерживаться от такой деятельности", - подчеркнула Абдуллаева.
Кроме того, Абдуллаева отметила, что сопредседатели МГ ОБСЕ могут внести роль в обеспечение создания мира в регионе. "Сопредседатели, в свою очередь, могут способствовать миру и развитию в регионе, поддерживая выполнение трехсторонних заявлений", - подчеркнула глава пресс-службы.
Х.Насирзаде
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