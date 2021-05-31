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Регион 31.05.2021 16:33

Вслед за главой МИД Армении Айвазяном подали в отставку его заместитель и пресс-секретарь ведомства

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила об освобождении от должности.

"Сообщаю, что больше не исполняю обязанности пресс-секретаря МИД Армении. Благодарю представителей всех СМИ за эффективное сотрудничество. Особую благодарность выражаю Аре Айвазяну и Зограбу Мнацаканяну (экс-глава МИД) за доверие", - написала Нагдалян на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что продолжит свою работу на дипломатической службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАДРЫ, ПРЕСС/СЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]