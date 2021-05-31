Вслед за главой МИД Армении Айвазяном подали в отставку его заместитель и пресс-секретарь ведомства

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила об освобождении от должности.

"Сообщаю, что больше не исполняю обязанности пресс-секретаря МИД Армении. Благодарю представителей всех СМИ за эффективное сотрудничество. Особую благодарность выражаю Аре Айвазяну и Зограбу Мнацаканяну (экс-глава МИД) за доверие", - написала Нагдалян на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что продолжит свою работу на дипломатической службе.