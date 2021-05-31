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Оборона 31.05.2021 16:38

Командующий ВВС Азербайджана ознакомился в Турции с новыми моделями беспилотников

Командующий Военно-Воздушными Силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров находится в турецком городе Конья для участия в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений «Anatolian Phoenix-2021», сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В ходе визита состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС стран-участниц учений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении.

Таиров также ознакомился с экспонируемыми на выставке современными беспилотными летательными аппаратами и новейшим технологическим оборудованием, используемым в военной авиации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВВС, КОМАНДУЮЩИЙ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]