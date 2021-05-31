Командующий ВВС Азербайджана ознакомился в Турции с новыми моделями беспилотников

Командующий Военно-Воздушными Силами (ВВС) Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров находится в турецком городе Конья для участия в мероприятии по случаю Дня высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений «Anatolian Phoenix-2021», сообщает министерство обороны Азербайджана.
«В ходе визита состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между ВВС стран-участниц учений, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - говорится в сообщении.
Таиров также ознакомился с экспонируемыми на выставке современными беспилотными летательными аппаратами и новейшим технологическим оборудованием, используемым в военной авиации.
Б.Рустамбеков
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