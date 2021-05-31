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Дальнее зарубежье 31.05.2021 22:10

Главы МИД и минобороны стран НАТО 1 июня обсудят ситуацию в Белоруссии, Афганистане и на Украине

Главы МИД и минобороны государств-членов НАТО во вторник обсудят ситуацию в Афганистане, Белоруссии и на Украине, а также подготовку к саммиту.

"Мы обсудим ряд вопросов, в том числе дальнейшие действия в Афганистане и развитие событий в Белоруссии и на Украине", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник.

Он отметил, что основным вопросом на встрече будет обсуждение подготовки к саммиту НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, МИД, МИНОБОРОНЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]