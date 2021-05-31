Главы МИД и минобороны стран НАТО 1 июня обсудят ситуацию в Белоруссии, Афганистане и на Украине

Главы МИД и минобороны государств-членов НАТО во вторник обсудят ситуацию в Афганистане, Белоруссии и на Украине, а также подготовку к саммиту.

"Мы обсудим ряд вопросов, в том числе дальнейшие действия в Афганистане и развитие событий в Белоруссии и на Украине", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник.

Он отметил, что основным вопросом на встрече будет обсуждение подготовки к саммиту НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.