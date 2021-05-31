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ТЭК 31.05.2021 20:05

ОПЕК ожидает, что возвращение иранской нефти на рынок не нарушит стабильность

ОПЕК рассчитывает, что возвращение объёмов иранской нефтедобычи и экспорта на рынок не нарушит его стабильности.

"Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем самым поддерживая относительную стабильность, которой мы упорно добивались с апреля прошлого года", - приводятся в сообщении по итогам заседания технического комитета ОПЕК+ (JTC) слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Он отметил, что Иран является чрезвычайно важным и ценным членом ОПЕК и одной из пяти стран-основателей картеля.

Баркиндо также подчеркнул важность инвестиций в нефть в будущем, заявив, что это "кровь этой отрасли".

Как сообщает иранское агентство Shana, министр нефти страны Бижан Зангане, который планирует покинуть свой пост после президентских выборов 18 июня, призывает будущую администрацию к наращиванию мощностей в нефтедобыче.

"Я думаю, что любая администрация, которая придет к власти (в результате выборов - ИФ), должна включить в свои первоначальные планы увеличение добычи нефти до 6,5 млн б/с", - приводит агентство слова Зангане.

По данным ОПЕК, добыча нефти в Иране в апреле составляла около 2,4 млн б/с.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, готов ли ОПЕК+ к возвращению на рынок иранской нефти в случае отмены санкций, сказал: "Потенциально мы всегда имеем в виду, что такая возможность будет. И у Ирана есть потенциал по восстановлению (добычи - ИФ). Мы всегда выступали за то, что санкции в первую очередь носят дискриминационный характер по отношению к Ирану и, соответственно, потенциал есть. Но мы это должны учитывать исходя из реального роста объемов добычи. Вместе будем считать баланс".

Ранее СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых из самых строгих санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме (СВПД).

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, НЕФТЬ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]