НАТО ограничивает белорусским дипломатам доступ к своей штаб-квартире

Североатлантический альянс принял решение ограничить доступ в штаб-квартиру для официальных лиц Белоруссии, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы решили ограничить доступ белорусским должностным лицам в штаб-квартиру НАТО", - заявил Столтенберг.
По его словам, такое решение обосновано "мерами безопасности".
Ранее Североатлантический совет заявил о решительном осуждении принудительной посадки в Минске рейса Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая, а также снятия с борта самолета и ареста белорусского журналиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги.
Североатлантический совет поддержал меры, принятые союзниками индивидуально и коллективно в ответ на этот инцидент. Совет НАТО призвал Минск "немедленно и безоговорочно" освободить Протасевича и Сапегу.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, а для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.
Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.
Азербайджанские военные перехватили беспилотник ВС Армении на границе
Командующий ВВС Азербайджана ознакомился в Турции с новыми моделями беспилотников
Азербайджан поддерживает предложения о проведении делимитации границы с Арменией, но с соблюдением территориальной целостности - МИД
Минфин Грузии повысил прогноз роста ВВП страны в 2021г до 6,5%
Минюст зарегистрировал приказ Минсельхоза об увеличении до 300 тыс. т квоты на ввоз томатов из Турции
Рост ВВП Турции в I квартале был максимальным за три года - 7%
В Азербайджане от COVID-19 полностью вакцинировано 9% населения
В Азербайджанеза сутки зафиксировано менее 100 случаев заражения COVID-19, 6 человек скончались
Тунис отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов с 1 июня
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
ИВ Абшерона направит свыше 1,36 млн манатов на работы по благоустройству в Хырдалане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет согласно МСФО за 2020 год
Bakcell и ASAN Məktub исполняют желания детей
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?