НАТО не будет заниматься проблемой возможной причастности Дании к слежке за лидерами других стран - Столтенберг

НАТО не имеет отношение к истории с возможным участием Дании в слежке за высокопоставленными официальными лицами других стран, и альянс оставляет за странами-членами право самим разобраться в этой ситуации, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Я, конечно, знаю об этих сообщениях, но я также знаю, что страны, вовлеченные в это дело, сейчас заняты установлением фактов", - сказал он на пресс-конференции в преддверии встреч глав МИД и минобороны стран альянса.
"НАТО как организация к этому отношение не имеет, не в задачах НАТО - заниматься такими вопросами", - продолжил он.
Генсек также выразил надежду на то, что союзники по НАТО смогут прояснить все факты и урегулировать проблему.
Ранее датская государственная телерадиокомпания DR распространила информацию о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество с разведслужбой Дании для слежки за высокопоставленными должностными лицами соседних стран.
Как следует из сообщений, объектами шпионажа являлись в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. В сообщении DR говорилось, что выводы о слежке за европейцами стали результатом внутреннего расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало 2012 и 2014 годы. Они свидетельствуют, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.
После появления таких сведений во Франции, Швеции и ФРГ потребовали объяснений от Дании.
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