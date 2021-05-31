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Дальнее зарубежье 31.05.2021 20:49

НАТО не будет заниматься проблемой возможной причастности Дании к слежке за лидерами других стран - Столтенберг

НАТО не имеет отношение к истории с возможным участием Дании в слежке за высокопоставленными официальными лицами других стран, и альянс оставляет за странами-членами право самим разобраться в этой ситуации, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я, конечно, знаю об этих сообщениях, но я также знаю, что страны, вовлеченные в это дело, сейчас заняты установлением фактов", - сказал он на пресс-конференции в преддверии встреч глав МИД и минобороны стран альянса.

"НАТО как организация к этому отношение не имеет, не в задачах НАТО - заниматься такими вопросами", - продолжил он.

Генсек также выразил надежду на то, что союзники по НАТО смогут прояснить все факты и урегулировать проблему.

Ранее датская государственная телерадиокомпания DR распространила информацию о том, что Агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало сотрудничество с разведслужбой Дании для слежки за высокопоставленными должностными лицами соседних стран.

Как следует из сообщений, объектами шпионажа являлись в том числе канцлер Германии Ангела Меркель и кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии Германии Пеер Штайнбрюк. В сообщении DR говорилось, что выводы о слежке за европейцами стали результатом внутреннего расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало 2012 и 2014 годы. Они свидетельствуют, что АНБ использовало датские информационные кабели для шпионажа за должностными лицами в Швеции, Норвегии, Франции и Германии.

После появления таких сведений во Франции, Швеции и ФРГ потребовали объяснений от Дании.

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Тэги: НАТО, ДАНИЯ, ШПИОНАЖ, КОММЕНТАРИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]