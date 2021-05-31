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Здравоохранение 31.05.2021 18:06

В Азербайджане вакцинировано 20% населения – президент Алиев

В Азербайджане населению от коронавирусной инфекции сделано 2 млн доз вакцин, таким образом, минимум одну дозу вакцины получили 20% населения, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В середине января 2021 года в Азербайджане началась кампания по вакцинации. Уже использовано 2 млн доз вакцины, из которых 99,94% вакцина SinoVak, остальное AstraZeneca и Sputnik V. Это означает, что (как минимум одну дозу – ИФ) вакцину получило 20% населения нашей страны», - сказал Алиев, выступая в формате видеоконференции на 74-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Президент заявил, что Азербайджан осуждает приобретение некоторыми странами вакцин больше, чем составляют их потребности. «Продолжающийся «вакционный национализм» вызывает беспокойство. Согласно международным отчетам, на сегодня 82% имеющихся доз вакцин в мире приобретено со стороны экономически богатых стран, лишь 0,3% вакцин приходится на страны с низким доходом», - отметил он.

С целью избежать такого непропорционального распределения, Азербайджан призывает развитые страны и донорские организации оказать поддержку развивающимся странам, особенно самым слаборазвитым странам.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, COVID, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]