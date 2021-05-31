В Азербайджане вакцинировано 20% населения – президент Алиев

В Азербайджане населению от коронавирусной инфекции сделано 2 млн доз вакцин, таким образом, минимум одну дозу вакцины получили 20% населения, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«В середине января 2021 года в Азербайджане началась кампания по вакцинации. Уже использовано 2 млн доз вакцины, из которых 99,94% вакцина SinoVak, остальное AstraZeneca и Sputnik V. Это означает, что (как минимум одну дозу – ИФ) вакцину получило 20% населения нашей страны», - сказал Алиев, выступая в формате видеоконференции на 74-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Президент заявил, что Азербайджан осуждает приобретение некоторыми странами вакцин больше, чем составляют их потребности. «Продолжающийся «вакционный национализм» вызывает беспокойство. Согласно международным отчетам, на сегодня 82% имеющихся доз вакцин в мире приобретено со стороны экономически богатых стран, лишь 0,3% вакцин приходится на страны с низким доходом», - отметил он.
С целью избежать такого непропорционального распределения, Азербайджан призывает развитые страны и донорские организации оказать поддержку развивающимся странам, особенно самым слаборазвитым странам.
Р.Ахмедов
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