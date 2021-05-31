Пашинян 1-2 июня посетит Францию и Бельгию

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 1-2 июня посетит с рабочими визитами Францию и Бельгию, сообщает пресс-служба правительства.

"1 июня в Париже Пашинян встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой Национального Собрания Ришаром Ферраном и председателем Сената Жераром Ларше", - отметили в пресс-службе.

2 июня в Брюсселе Пашинян встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министром Бельгии Александром де Кро.

1 июня Пашинян отмечает свой день рождения.