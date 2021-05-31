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Регион 31.05.2021 18:30

Пашинян 1-2 июня посетит Францию и Бельгию

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 1-2 июня посетит с рабочими визитами Францию и Бельгию, сообщает пресс-служба правительства.

"1 июня в Париже Пашинян встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой Национального Собрания Ришаром Ферраном и председателем Сената Жераром Ларше", - отметили в пресс-службе.

2 июня в Брюсселе Пашинян встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министром Бельгии Александром де Кро.

1 июня Пашинян отмечает свой день рождения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ФРАНЦИЯ/БЕЛЬГИЯ, ВИЗИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]