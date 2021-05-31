На юге Израиля из-за жары начались пожары

В южных районах Израиля из-за жары вспыхнули масштабные природные пожары, сотрудники пожарных служб прилагают усилия, чтобы ликвидировать возгорания, сообщает в понедельник издание The Jerusalem Post.

По данным издания, в частности пожары зафиксированы в районе города Кирьят-Малахи в южном округе страны.

Как сообщили в окружном совете, очаги возгорания - крупные, но их возможно локализовать.

Местное руководство рекомендует жителям не разжигать огонь на открытом воздухе и соблюдать инструкции по безопасности.

В понедельник сильная жара пришла на значительную часть территории Израиля.