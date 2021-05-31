Минфин Грузии повысил прогноз роста ВВП страны в 2021г до 6,5%

Минфин Грузии ожидает роста ВВП страны в текущем году на 6,5%, тогда как госбюджете на 2021 год предусмотрен экономический рост на уровне 4,3%.
"Согласно нашему обновленному прогнозу, экономический рост в 2021 году составит 6,5%, что значительно превышает предыдущие прогнозы", - сообщил министр финансов республики Лаша Хуцишвили на заседании правительства в понедельник, представляя новые макроэкономические прогнозы Минфина.
По словам министра, в обновленных прогнозах улучшены все ключевые экономические показатели.
"В последнее время мы видим очень положительную динамику. Она появилась еще в марте, когда впервые с начала пандемии был зафиксирован 4%-ный экономический рост", - отметил Хуцишвили.
Глава Минфина сообщил, что базовый макроэкономический сценарий, разработанный для предыдущего прогноза, определен в текущем прогнозе как пессимистичный сценарий. "Что касается нынешнего базового сценария, то есть основного сценария, то, согласно обновленному прогнозу, экономический рост в 2021 году составит 6,5%, а в 2022 году также будет высоким - 6,9%", - сказал министр.
"Это очень важное заявление в направлении макроэкономической стабильности. В наши прогнозы входит и оптимистичный сценарий, согласно которому экономический рост в 2021 году будет на уровне двузначных цифр, и вполне возможно, что экономическая активность будет развиваться именно по оптимистичному сценарию", - сказал Хуцишвили.
Он уточнил, что по оптимистичному сценарию экономический рост в этом году составит 10,2%. "Этот сценарий предусматривает более быстрое восстановление туризма в этом году, в частности, на уровне 40-45% по отношению к 2019 году. Он также предполагает динамичный рост и в других секторах экономики", - заявил министр.
"Исходя именно из этих прогнозов, начнется подготовка проекта изменений в госбюджет", - добавил Хуцишвили.
В бюджете Грузии на 2021 год запланирован рост ВВП на 4,3%. Международный валютный фонд в нынешнем году ожидает роста экономики страны на 3,5%. На этом же уровне ожидают в нынешнем году роста экономики страны Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития, а Всемирный банк прогнозирует, что ВВП Грузии вырастет в этом году на 4%.
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