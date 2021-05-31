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Дальнее зарубежье 31.05.2021 21:30

Совет ЕС ужесточил правила получения шенгенских виз

Совет ЕС внес изменения в Визовую информационную систему (VIS), ужесточив получение иностранцами краткосрочных шенгенских виз, чтобы улучшить контроль за миграцией и безопасностью стран.

"В ответ на меняющиеся проблемы миграции и безопасности ЕС совершенствует свою Визовую информационную систему (VIS) и принимает поправки в нее", - говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза.

Основными целями поправки к постановлению являются: дальнейшее усиление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS и обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС.

Согласно новым правилам, фотография на визу должна быть сделана при подаче заявления, в том числе для детей до 6 лет. Фото, сделанное заранее, может быть приложено к пакету документов, но его необходимость будет определять страна въезда.

Отпечатки пальцев для получения шенгенской визы должны быть у детей с 6 лет, а предельный возраст для этой процедуры - 75 лет. Биометрические данные заявителей будут храниться в базе пять лет, как и сейчас за исключением детей до 12 лет: их отпечатки будут удалены после окончания срока действия визы. Правоохранительные органы смогут иметь доступ к базам данных граждан, которым исполнилось 14 лет (ранее 18 лет).

Кроме того, в VIS будут вносить данные не только о краткосрочных, но и о долгосрочных визах и видах на жительство (сейчас такой общеевропейской базы данных нет). А перед выдачей визы будет проводиться расширенная проверка биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции. Согласно документу, в будущем VIS будет сопряжена с базами Европола, Интерпола и другими базами данных Евросоюза.

Поправки в VIS должен одобрить и подписать Европарламент, крайний срок принятия документа - 2023 год.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ТУРИЗМ, ВИЗЫ, ШЕНГЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]