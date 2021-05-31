Баку и Тегеран намерены расширять сотрудничество в нефтегазовой и транспортной сферах

Азербайджан и Иран заинтересованы в расширении сотрудничества в нефтегазовой и транспортной сферах.
«Вице-премьер правительства Шахин Мустафаев в воскресенье в рамках визита в Иран провел ряд встреч с официальными лицами этой страны. В частности, Мустафаев провел переговоры с министром нефти Ирана Биджаном Намдаром Зангане, министром дорог и городского развития Мухаммедом Эслами и главой Администрации президента Махмудом Ваези», - говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров Азербайджана.
В ходе встречи с Зангане стороны выразили удовлетворение успешным развитием сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в нефтегазовой сфере и отметили заинтересованность в расширении взаимовыгодного сотрудничества.
«В ходе встречи с Эслами обсуждался вопрос реализации совместных транспортных проектов между двумя странами. Отмечалось, что за январь-апрель текущего года товарооборот между Азербайджаном и Ираном увеличился на 27%, объем грузоперевозок по международному транспортному коридору (МТК) Север-Юг увеличился на 19%. Также состоялся обмен мнениями о строительстве нового автомобильного моста через реку Астарачай, который является частью данного МТК», -говорится в информации.
Мустафаев в ходе встречи с Эслами подчеркнул, что освобождение азербайджанских территорий создало новые реалии в регионе. По его словам, открытие транспортных путей и коммуникаций значительно увеличит транспортно-экономический потенциал Южного Кавказа и создаст большие перспективы для развития в регионе.
«Во время встречи с Ваези стороны высоко оценили успешное сотрудничество в политической, экономической, торговой, энергетической, нефтегазовой, в сфере информационно-коммуникационных технологий, сельском хозяйстве, здравоохранении, гуманитарной и многих других областях. Состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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