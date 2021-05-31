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Дальнее зарубежье 31.05.2021 21:20

Иностранцы для получения разрешения на работу в РФ будут проходить экзамен

Правительство утвердило положение о проведении экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны для иностранных граждан, желающих получить разрешение на работу в стране.

Положение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, такой экзамен также будут сдавать те, кто хочет получить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Проведение самого экзамена будет записываться на камеру, а успешно прошедшие испытания иностранцы получат соответствующие сертификаты.

Те же, кто экзамен не сдал, будут вправе обратиться в конфликтную комиссию ответственной организации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, РАБОТА, ЭКЗАМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]