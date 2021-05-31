Иностранцы для получения разрешения на работу в РФ будут проходить экзамен

Правительство утвердило положение о проведении экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны для иностранных граждан, желающих получить разрешение на работу в стране.
Положение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, такой экзамен также будут сдавать те, кто хочет получить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Проведение самого экзамена будет записываться на камеру, а успешно прошедшие испытания иностранцы получат соответствующие сертификаты.
Те же, кто экзамен не сдал, будут вправе обратиться в конфликтную комиссию ответственной организации.
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