Иностранцы для получения разрешения на работу в РФ будут проходить экзамен

Правительство утвердило положение о проведении экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства страны для иностранных граждан, желающих получить разрешение на работу в стране.

Положение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, такой экзамен также будут сдавать те, кто хочет получить разрешение на временное проживание и вид на жительство. Проведение самого экзамена будет записываться на камеру, а успешно прошедшие испытания иностранцы получат соответствующие сертификаты.

Те же, кто экзамен не сдал, будут вправе обратиться в конфликтную комиссию ответственной организации.