Чешская полиция обвиняет премьера Бабиша в мошенничестве с субсидиями ЕС

Правоохранительные органы Чехии подали в прокуратуру запрос о выдвижении обвинения в адрес премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого подозревают мошенничестве с использованием субсидий Европейского союза.

По информации западных СМИ, прокуратура Праги сообщила, что получила результаты полицейского расследования, по итогам которых в отношении Бабиша были выдвинуты подозрения в мошенничестве со средствами на $2 млн, которые выделялись из фондов ЕС.

Отмечается, что полиция ранее уже просила выдвинуть обвинение премьер-министру, однако прокуратура решила прекратить дело. Генпрокурор страны Павел Земан заявил, что у полиции недостаточно доказательств.