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Дальнее зарубежье 31.05.2021 22:35

Чешская полиция обвиняет премьера Бабиша в мошенничестве с субсидиями ЕС

Правоохранительные органы Чехии подали в прокуратуру запрос о выдвижении обвинения в адрес премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого подозревают мошенничестве с использованием субсидий Европейского союза.

По информации западных СМИ, прокуратура Праги сообщила, что получила результаты полицейского расследования, по итогам которых в отношении Бабиша были выдвинуты подозрения в мошенничестве со средствами на $2 млн, которые выделялись из фондов ЕС.

Отмечается, что полиция ранее уже просила выдвинуть обвинение премьер-министру, однако прокуратура решила прекратить дело. Генпрокурор страны Павел Земан заявил, что у полиции недостаточно доказательств.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРЕМЬЕР, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]