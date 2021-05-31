Чешская полиция обвиняет премьера Бабиша в мошенничестве с субсидиями ЕС

Правоохранительные органы Чехии подали в прокуратуру запрос о выдвижении обвинения в адрес премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого подозревают мошенничестве с использованием субсидий Европейского союза.
По информации западных СМИ, прокуратура Праги сообщила, что получила результаты полицейского расследования, по итогам которых в отношении Бабиша были выдвинуты подозрения в мошенничестве со средствами на $2 млн, которые выделялись из фондов ЕС.
Отмечается, что полиция ранее уже просила выдвинуть обвинение премьер-министру, однако прокуратура решила прекратить дело. Генпрокурор страны Павел Земан заявил, что у полиции недостаточно доказательств.
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