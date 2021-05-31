Чехия обратилась к России с просьбой удалить страну из списка "недружественных государств".
"Ради снижения напряженности в двусторонних отношениях Чешская Республика призывает Российскую Федерацию воздержаться от упоминания Чехии, как страны, ведущей против России недружественные действия, и отменить принятые меры", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте чешского МИД.
"Без этого шага мы вряд ли сможем вернуться к стандартной дипломатической коммуникации, и начать думать о возможности полной нормализации взаимоотношений", - отмечают в ведомстве.
"Следует напомнить, что составление списка "недружественных стран" идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - прокомментировал ситуацию глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата". Затем Россия включила Чехию в список стран, ведущих в отношении Москвы враждебную деятельность.
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