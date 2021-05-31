В Азербайджанеза сутки зафиксировано менее 100 случаев заражения COVID-19, 6 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 92 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,956 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 141 случае заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 913.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 324,565 тыс. человек (+462 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 478 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 815 тестов на коронавирус (накануне 5 535 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 513,989 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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