В Азербайджанеза сутки зафиксировано менее 100 случаев заражения COVID-19, 6 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 92 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,956 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 141 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 913.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 324,565 тыс. человек (+462 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 478 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 815 тестов на коронавирус (накануне 5 535 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 513,989 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова