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Здравоохранение 31.05.2021 20:47

В Азербайджанеза сутки зафиксировано менее 100 случаев заражения COVID-19, 6 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 92 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 333,956 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 141 случае заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 6 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 913.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 324,565 тыс. человек (+462 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 4 тыс. 478 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4 815 тестов на коронавирус (накануне 5 535 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 513,989 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]