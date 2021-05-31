В Азербайджане от COVID-19 полностью вакцинировано 9% населения

В Азербайджане свыше 900 тыс. человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.
"По данным на 31 мая как минимум одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 1 млн 352,928 тыс. человек. При этом, две дозы вакцины получили 900,258 тыс. человек. Общее число сделанных вакцин составляет 2 млн 253,216 тыс. единиц", - сообщает оперштаб.
Население Азербайджана на 1 апреля 2021 года составляет 10,13 млн человек. Таким образом, полностью вакцинировано 8,88% населения.
Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca и "Sputnik V".
Н.Аббасова
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