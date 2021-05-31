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Дальнее зарубежье 31.05.2021 21:10

Встреча Путина и Лукашенко не повлияет на санкции ЕС против Белоруссии - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко как-то скажется на принятых в ЕС санкциях.

"Встреча президентов Лукашенко и Путина никоим образом им не препятствует", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Она считает, что ЕС "очень быстро и сплоченно заявил о необходимых санкциях" в отношении белорусских властей.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]