Встреча Путина и Лукашенко не повлияет на санкции ЕС против Белоруссии - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко как-то скажется на принятых в ЕС санкциях.

"Встреча президентов Лукашенко и Путина никоим образом им не препятствует", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник.

Она считает, что ЕС "очень быстро и сплоченно заявил о необходимых санкциях" в отношении белорусских властей.