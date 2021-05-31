Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.0232 GBR   2.4132 TRY   0.1983

Цена на нефть

28.05 $/bbl   WTI 66.32 -0.53 Brent 69.63 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Регион 31.05.2021 21:40

Авиасообщение РФ с Турцией возобновится не ранее июля

Россия восстановит авиасообщение с Турцией не ранее июля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране, когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план и число заболевших снизится. После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть на практике возобновлены не ранее июля", - сказал собеседник агентства.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено продавать путевки в эту страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, СРОКИ


Похожие новости


Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией Российский оперштаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня Россия с 15 апреля ограничивает авиасообщение с Турцией и Танзанией Чавушоглу не видит политического подтекста в приостановке авиасообщения между Россией и Турцией РФ обсуждает ограничение авиасообщения с Турцией на месяц из-за ситуации с COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]