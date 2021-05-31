Авиасообщение РФ с Турцией возобновится не ранее июля

Россия восстановит авиасообщение с Турцией не ранее июля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране, когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план и число заболевших снизится. После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание. То есть полеты могут быть на практике возобновлены не ранее июля", - сказал собеседник агентства.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено продавать путевки в эту страну.