Минюст зарегистрировал приказ Минсельхоза об увеличении до 300 тыс. т квоты на ввоз томатов из Турции

Минюст зарегистрировал приказ Минсельхоза об увеличении квоты Турции на поставки томатов на 50 тыс. тонн, до 300 тыс. тонн.

Приказ, подписанный 23 апреля 2021 года, размещен на официальном портале правовой информации.

Как сообщалось, Минсельхоз предложил увеличить турецкую квоту в начале апреля. Согласно пояснительной записке, по данным ФТС России на 4 апреля 2021 года, Турция поставила в РФ 234 тыс. 372 тонны томатов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000) при установленном разрешенном объеме их ввоза в 250 тыс. тонн.

Как писало агентство Anadolu, экспортеры томатов из Турции довольны решением РФ увеличить квоту на поставки этих овощей до 300 тыс. тонн, но продолжают настаивать на отмене этой ограничительной меры.

Квота на поставки томатов из Турции была введена после конфликта между РФ и Турцией из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Россия тогда с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн, затем она была увеличена до 100 тыс. тонн, в апреле прошлого года - до 150 тыс. тонн, в феврале 2020 года - до 200 тыс. тонн, в январе 2021 года - до 250 тыс. тонн.

Турция занимает 4-е место в мире по производству томатов - 13 млн тонн в год.