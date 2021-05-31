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Регион 31.05.2021 22:04

Иран с апреля произвел 2,4 кг урана, обогащенного до 60%

Тегеран в настоящее время располагает 2,4 кг урана, обогащенного до 60%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на МАГАТЭ.

По его данным, кроме того, Иран произвел 63 кг урана обогащенного на 20%.

МАГАТЭ также указывает, что иранские власти ограничили мониторинговую деятельность инспекторов агентства.

В апреле Иран заявил, что достиг 60-процентного уровня обогащения урана.

Что касается урана, обогащенного до 20%, в апреле его запасы у Тегерана оценивались в 50 кг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, УРАН, ОБЪЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]