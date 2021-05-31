Иран с апреля произвел 2,4 кг урана, обогащенного до 60%

Тегеран в настоящее время располагает 2,4 кг урана, обогащенного до 60%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на МАГАТЭ.

По его данным, кроме того, Иран произвел 63 кг урана обогащенного на 20%.

МАГАТЭ также указывает, что иранские власти ограничили мониторинговую деятельность инспекторов агентства.

В апреле Иран заявил, что достиг 60-процентного уровня обогащения урана.

Что касается урана, обогащенного до 20%, в апреле его запасы у Тегерана оценивались в 50 кг.