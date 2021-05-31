Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0738 RUR   0.0232 GBR   2.4132 TRY   0.1983

Цена на нефть

28.05 $/bbl   WTI 66.32 -0.53 Brent 69.63 0.17

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 31.05.2021 21:56

Техкомитет ОПЕК+ не высказал опасений по спросу и предложению на нефть

Участники технического комитета ОПЕК+ в ходе прошедшей встречи в преддверии министерского комитета ОПЕК+ и министерской встречи ОПЕК+, назначенных на вторник, пришли к выводу, что профицита на рынке нефти не ожидается даже в случае снижения прогноза по спросу на нефть в 2021 году, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, на комитете было, как обычно, рассмотрено два прогноза - базовый отчет ОПЕК, опубликованный 11 мая, согласно которому, спрос на нефть в 2021 году вырастет по сравнению с 2020 годом на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с.

Второй рассмотренный вариант предполагает, что спрос на нефть вырастет лишь до 96 млн б/с. При реализации обоих сценариев с учетом заложенного трека роста добычи ОПЕК+ в течение мая-июля, профицита нефти на рынке не предполагается.

Также было изучено возможное влияние на рынок снятия нефтяных санкций США с Ирана и рост его нефтедобычи. В целом, отметил собеседник "Интерфакса", участники ОПЕК+ полагают, что пока не стоит торопиться с изменением уже принятых решений ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи в мае-июле.

"Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем самым поддерживая относительную стабильность, которой мы упорно добивались с апреля прошлого года", - привел по итогам техкомитета ОПЕК слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могли наращивать добычу, в то время как другие держали ее на уровне января, в мае-июле распределение квот будет диспропорциональным. Россия может нарастить добычу на 39 тыс. б/с в мае, на столько же в июне и июле, Казахстан может увеличивать производство нефти на 6 тыс. б/с в месяц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОПЕК, СПРОС, ИЗУЧЕНИЕ


Похожие новости


Новак: дефицит на нефтерынке составляет 2 млн б/с, в 2021г спрос на нефть вырастет на 5-5,5 млн б/с Текхомитет ОПЕК+ понизил оценку роста спроса на нефть в 2021г на 0,3 млн б/с ОПЕК ждет спада спроса на нефть во II кв. на 12 млн б/с, по году - на 6,8 млн б/с ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 и 2020гг - отчет Мировой спрос на нефть к 2023г может вырасти до 104,5 млн б/с, к 2040г - до 111,7 млн б/с за счет ОПЕК и азиатских стран ОПЕК сохраняет прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017г на 1,53 млн б/с, в 2018г - на 1,51 млн б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]