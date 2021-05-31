Техкомитет ОПЕК+ не высказал опасений по спросу и предложению на нефть

Участники технического комитета ОПЕК+ в ходе прошедшей встречи в преддверии министерского комитета ОПЕК+ и министерской встречи ОПЕК+, назначенных на вторник, пришли к выводу, что профицита на рынке нефти не ожидается даже в случае снижения прогноза по спросу на нефть в 2021 году, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, на комитете было, как обычно, рассмотрено два прогноза - базовый отчет ОПЕК, опубликованный 11 мая, согласно которому, спрос на нефть в 2021 году вырастет по сравнению с 2020 годом на 6 млн б/с - до 96,5 млн б/с.

Второй рассмотренный вариант предполагает, что спрос на нефть вырастет лишь до 96 млн б/с. При реализации обоих сценариев с учетом заложенного трека роста добычи ОПЕК+ в течение мая-июля, профицита нефти на рынке не предполагается.

Также было изучено возможное влияние на рынок снятия нефтяных санкций США с Ирана и рост его нефтедобычи. В целом, отметил собеседник "Интерфакса", участники ОПЕК+ полагают, что пока не стоит торопиться с изменением уже принятых решений ОПЕК+ по увеличению нефтедобычи в мае-июле.

"Мы ожидаем, что предполагаемое возвращение иранского производства и экспорта на мировой рынок будет происходить упорядоченным и прозрачным образом, тем самым поддерживая относительную стабильность, которой мы упорно добивались с апреля прошлого года", - привел по итогам техкомитета ОПЕК слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае страны ОПЕК+ могут нарастить добычу на 350 тыс. б/с., в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с.

Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могли наращивать добычу, в то время как другие держали ее на уровне января, в мае-июле распределение квот будет диспропорциональным. Россия может нарастить добычу на 39 тыс. б/с в мае, на столько же в июне и июле, Казахстан может увеличивать производство нефти на 6 тыс. б/с в месяц.