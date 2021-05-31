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Здравоохранение 31.05.2021 23:45

Штаммы COVID-19 получат названия букв греческого алфавита - ВОЗ

Варианты коронавируса COVID-19 станут обозначать буквами греческого алфавита во избежание дискриминации стран, в которых эти штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Группа экспертов ВОЗ рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма, что будет легче и практичнее для обсуждения (вариантов) в ненаучной среде", - говорится в заявления ВОЗ.

В документе отмечается, что странам и агентствам следует использовать данные обозначения вариантов вируса, поскольку они не только легко произносимы, но и не стигматизируют страны, в которых впервые обнаружили тот или иной штамм.

В соответствии с новой системой, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получит название "Альфа", вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет "Бетой", а бразильский P.1 - "Гаммой".

Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назовут "Дельтой" и "Каппой" соответственно.

"Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении", - заявила в свою очередь ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ШТАММЫ, МАРКИРОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]