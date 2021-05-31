Штаммы COVID-19 получат названия букв греческого алфавита - ВОЗ

Варианты коронавируса COVID-19 станут обозначать буквами греческого алфавита во избежание дискриминации стран, в которых эти штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
"Группа экспертов ВОЗ рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма, что будет легче и практичнее для обсуждения (вариантов) в ненаучной среде", - говорится в заявления ВОЗ.
В документе отмечается, что странам и агентствам следует использовать данные обозначения вариантов вируса, поскольку они не только легко произносимы, но и не стигматизируют страны, в которых впервые обнаружили тот или иной штамм.
В соответствии с новой системой, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получит название "Альфа", вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет "Бетой", а бразильский P.1 - "Гаммой".
Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назовут "Дельтой" и "Каппой" соответственно.
"Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении", - заявила в свою очередь ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.
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