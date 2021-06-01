Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0785 RUR   0.0232 GBR   2.4199 TRY   0.2003

Цена на нефть

31.05 $/bbl   WTI 66.83 0.51 Brent 69.32 0.60

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.06.2021 12:28

В Белоруссии работодатели смогут увольнять сотрудников за призывы к забастовкам

Наниматели в Белоруссии получат возможность увольнять работников, отбывающих административный арест или призывающих коллег к забастовкам, сообщил в понедельник заместитель министра труда и соцзащиты республики Игорь Старовойтов.

"Появилось (в Трудовом кодексе республики - ИФ) четыре новых основания для увольнения: если работник не выходит на работу из-за отбытия административного наказания, если работник принуждает других работников участвовать в забастовке либо препятствует им выполнять трудовые обязанности, если работник участвует в незаконной забастовке либо отказывается от выполнения трудовых обязанностей без уважительной причины, а также если работник нарушает порядок работы с персональными данными", - рассказал Старовойтов в эфире телеканала "Беларусь 1".

Замминистра также отметил, что в законодательстве появилась возможность временно отстранять от работы тех, кто призывает других работников к прекращению работы без уважительных причин.

"И, конечно же, чтобы забастовка была законной, нужно пройти всю процедуру ее объявления", - сказал он, добавив, что возможность забастовки остается в законодательстве, когда она является крайней формой разрешения трудового спора.

В Белоруссии законопроект "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений" был принят 28 мая. Документ, который вступит в силу 30 июня 2021 года, дополняет Трудовой кодекс новыми основаниями расторжения трудового договора, новой мерой дисциплинарной ответственности и новым основанием для отстранения от работы, нормами о запрете на выдвижение при проведении забастовки политических требований.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, занимает пост президента с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, УВОЛЬНЕНИЯ, ЗАБАСТОВКИ


Похожие новости


Лукашенко пообещал смягчить административный кодекс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]