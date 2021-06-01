КНДР раскритиковала некоторые страны в накоплении избыточного запаса вакцин против COVID-19

Северная Корея раскритиковала некоторые страны за хранение чрезмерного запаса вакцин против COVID-19, в то время как другие страдают от нехватки поставок, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".
"(...) Несправедливая реальность заключается в том, что некоторые страны закупают и хранят вакцин больше, чем им нужно, когда другие страны даже не могут приобрести их, тем самым явно вдохновляя вакцинный национализм", - цитирует агентство заявление КНДР, представленное на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.
Пхеньян призвал Всемирную организацию здравоохранения помочь добиться справедливого распределения вакцин по всему миру.
Первоначально предполагалось, что к маю КНДР получит около 1,7 млн доз вакцины в рамках программы COVAX Facility, но поставка была отложена.
Северная Корея по-прежнему заявляет, что в стране нет случаев коронавируса. Однако в КНДР сохраняются строгие противоэпидемические меры.
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