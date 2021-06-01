В Южную Корею поступила первая партия вакцины Moderna

В Южную Корею во вторник доставили первую партию вакцины компании Moderna от коронавируса COVID-19, сообщает агентство "Ренхап".

Первая партия состоит из 55 тыс. флаконов препарата. Данным препаратом будут вакцинированы сотрудники медицинской сферы моложе 30 лет.

Между Moderna и правительством Южной Кореи заключен договор в общей сложности на 40 млн доз.

До этого в Южной Корее для вакцинации от COVID-19 применяли препараты AstraZeneca и Pfizer.

Между тем, ситуация с коронавирусом в стране начала постепенно улучшаться. Третий день подряд в Южной Корее выявляют около 400 новых случаев коронавируса, тогда как на прошлой неделе средний показатель составлял 554 случая в сутки.

Вакцинацию как минимум первой дозой вакцины от коронавируса в Южной Корее прошли около 11% населения.

За время пандемии в Южной Корее зафиксировали около 140 тыс. случаев коронавируса, почти 2 тыс. из них имели летальный исход.