Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0785 RUR   0.0232 GBR   2.4199 TRY   0.2003

Цена на нефть

31.05 $/bbl   WTI 66.83 0.51 Brent 69.32 0.60

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.06.2021 12:23

В Израиле, как ожидается, во вторник объявят о формировании коалиционного правительства без Нетаньяху

Лидер израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид, как ожидается, во вторник объявит президенту Израиля Реувену Ривлину о том, что он договорился с представителями других партий о формировании коалиционного правительства по итогам парламентских выборов в марте, сообщает Times of Israel.

"Переговоры, которые начались в понедельник и продолжались до поздней ночи, по некоторым данным, привели к дальнейшему прогрессу", - пишет издание, отмечая, что, предположительно, Лапид объявит Ривлину во вторник, что договорился о коалиции.

Накануне издание сообщало о переговорах между партиями "Новые правые", "Еш Атид", "Новая надежда" и "Кахоль-лаван". Предполагается, что новое правительство может быть сформировано из семи партий, но без участия правящей партии Биньямина Нетаньяху "Ликуд".

Ранее Лапид заявил, что ряд прошедших в парламент партий смогут сформировать коалиционное правительство, несмотря на существующие препятствия. У Лапида есть время до 2 июня объявить президенту Реувену Ривлину о том, что он договорился о коалиции.

Лапид получил мандат от Ривлина на формирование правительства после того, как премьеру Биньямину Нетаньяху не удалось это сделать. Для того, чтобы сформировать правительство, выбранному президентом кандидату необходимо договориться и получить поддержку как минимум 61 депутата из 120 в Кнессете.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОАЛИЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Ключевой израильский политик будет пытаться сформировать правительство с соперниками Нетаньяху Кнессет одобрил поправки к законопроекту о коалиционном правительстве Нетаньяху и Ганца Нетаньяху обещает сформировать израильское коалиционное правительство за две-три недели

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]