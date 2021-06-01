В Израиле, как ожидается, во вторник объявят о формировании коалиционного правительства без Нетаньяху

Лидер израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид, как ожидается, во вторник объявит президенту Израиля Реувену Ривлину о том, что он договорился с представителями других партий о формировании коалиционного правительства по итогам парламентских выборов в марте, сообщает Times of Israel.
"Переговоры, которые начались в понедельник и продолжались до поздней ночи, по некоторым данным, привели к дальнейшему прогрессу", - пишет издание, отмечая, что, предположительно, Лапид объявит Ривлину во вторник, что договорился о коалиции.
Накануне издание сообщало о переговорах между партиями "Новые правые", "Еш Атид", "Новая надежда" и "Кахоль-лаван". Предполагается, что новое правительство может быть сформировано из семи партий, но без участия правящей партии Биньямина Нетаньяху "Ликуд".
Ранее Лапид заявил, что ряд прошедших в парламент партий смогут сформировать коалиционное правительство, несмотря на существующие препятствия. У Лапида есть время до 2 июня объявить президенту Реувену Ривлину о том, что он договорился о коалиции.
Лапид получил мандат от Ривлина на формирование правительства после того, как премьеру Биньямину Нетаньяху не удалось это сделать. Для того, чтобы сформировать правительство, выбранному президентом кандидату необходимо договориться и получить поддержку как минимум 61 депутата из 120 в Кнессете.
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