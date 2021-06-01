AzerGold отбирает консультанта в рамках сульфидной стадии разработки месторождения рудного Човдар

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию, предоставляющую услуги консультанта по управлению проектом и контроля для инженерных, снабженческих и строительных работ в рамках сульфидной (подземной) стадии разработки месторождения Човдар, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом опроса предложений, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Предложения компаний принимаются до 15:00 7 июня.

Как сообщалось, сульфидная стадия разработки месторождения Човдар охватывает период с 2024 по 2032 года. Прогнозируемые запасы золота для добычи на этой стадии оцениваются в 320 тыс. унций золотого эквивалента.

Оксидная (наземная) разработка месторождения Човдар началась в 2012 году. В рамках данной стадии планируется в целом добыча 233 тыс. унций золота и 349,5 тыс. унций серебра, доход от реализации которых оценивается в $285 млн.

Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова