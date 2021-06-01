Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0785 RUR   0.0232 GBR   2.4199 TRY   0.2003

Цена на нефть

31.05 $/bbl   WTI 66.83 0.51 Brent 69.32 0.60

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 01.06.2021 12:33

AzerGold отбирает консультанта в рамках сульфидной стадии разработки месторождения рудного Човдар

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию, предоставляющую услуги консультанта по управлению проектом и контроля для инженерных, снабженческих и строительных работ в рамках сульфидной (подземной) стадии разработки месторождения Човдар, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом опроса предложений, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Предложения компаний принимаются до 15:00 7 июня.

Как сообщалось, сульфидная стадия разработки месторождения Човдар охватывает период с 2024 по 2032 года. Прогнозируемые запасы золота для добычи на этой стадии оцениваются в 320 тыс. унций золотого эквивалента.

Оксидная (наземная) разработка месторождения Човдар началась в 2012 году. В рамках данной стадии планируется в целом добыча 233 тыс. унций золота и 349,5 тыс. унций серебра, доход от реализации которых оценивается в $285 млн.

Рудное месторождение Човдар расположено в северной части Дашкесанского района Азербайджана. Данная территория включает уникальные и комплексные месторождения золота. Включая месторождение золота Човдар, здесь имеется 30 проявлений и точек минерализации уникального золота, 20 - мало-сульфидных медно- золотых руд и 50 - медно- полиметаллических.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERGOLD, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


Похожие новости


AzerGold продлил сроки отбора консультанта для подготовки ТЭО разработки месторождения Филизчай AzerGold привлекает консультанта для подготовки ТЭО разработки месторождения Филизчай AzerGold направит около 2,5 млн манатов на техконсультацию и исследования в рамках разработки месторождения Филизчай AzerGold привлек консультантов для разработки рудного месторождения Филизчай AzerGold заплатит свыше 250 тыс. манатов за анализ перспективности месторождений полезных ископаемых AzerGold привлекает консультанта для анализа перспективности месторождений полезных ископаемых

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]