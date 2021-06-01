РФ и Армения имеют планы по ВТС, они выполняются - глава ФСВТС

РФ и Армения продолжают плотную работу в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"У нас все идет планово, с Арменией давно установлены отношения, наш партнер по ОДКБ. Все в соответствии с теми планами, которые существуют с Арменией. Все они выполняются", - сказал Шугаев