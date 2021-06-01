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Регион 01.06.2021 12:38

РФ и Армения имеют планы по ВТС, они выполняются - глава ФСВТС

РФ и Армения продолжают плотную работу в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"У нас все идет планово, с Арменией давно установлены отношения, наш партнер по ОДКБ. Все в соответствии с теми планами, которые существуют с Арменией. Все они выполняются", - сказал Шугаев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]