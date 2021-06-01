ГНФАР в январе-мае сократил продажу инвалюты на аукционах на 37%, в мае – на 39%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в мае 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $312,7 млн, говорится сообщении фонда.
Как сообщалось ранее, ГНФАР в апреле 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на $509,9 млн. Таким образом, в мае 2021 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с апрелем сократился на 38,7%.
По расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-мае 2021 года ГНФАР на валютных аукционах продал $2 млрд 302,5 млн (спад на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ИФ). Такой спад объясняется тем, что в марте 2020 года ГНФАР на валютных аукционах продал $1 млрд 928,3 млн с целью стабилизировать ситуацию на валютном рынке и не допустить девальвации нацвалюты в условиях резкого удешевления цен на нефть.
ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.
Как сообщалось ранее, в 2020 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $7 млрд 303,64 млн (рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом - ИФ).
А.Азизов
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