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Финансы 01.06.2021 12:38

ГНФАР в январе-мае сократил продажу инвалюты на аукционах на 37%, в мае – на 39%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в мае 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $312,7 млн, говорится сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в апреле 2021 года продал на валютных аукционах инвалюты на $509,9 млн. Таким образом, в мае 2021 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с апрелем сократился на 38,7%.

По расчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан» на основе ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-мае 2021 года ГНФАР на валютных аукционах продал $2 млрд 302,5 млн (спад на 36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – ИФ). Такой спад объясняется тем, что в марте 2020 года ГНФАР на валютных аукционах продал $1 млрд 928,3 млн с целью стабилизировать ситуацию на валютном рынке и не допустить девальвации нацвалюты в условиях резкого удешевления цен на нефть.

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2020 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $7 млрд 303,64 млн (рост на 10,7% по сравнению с 2019 годом - ИФ).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, ВАЛЮТА, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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