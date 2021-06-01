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Макроэкономика 01.06.2021 12:45

Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-мае увеличились на 1,4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 460,4 млн на 31 мая 2021 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2020 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в январе-мае 2021 года валютные резервы Центробанка увеличились на 1,4%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

В мае валютные резервы ЦБА выросли на 1,4% или на $92,8 млн.

Как сообщалось ранее, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]