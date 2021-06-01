Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-мае увеличились на 1,4%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 460,4 млн на 31 мая 2021 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2020 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 369,4 млн. Таким образом, в январе-мае 2021 года валютные резервы Центробанка увеличились на 1,4%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

В мае валютные резервы ЦБА выросли на 1,4% или на $92,8 млн.

Как сообщалось ранее, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%.

А.Азизов