В Китае сообщили о первом в мире заражении человека штаммом птичьего гриппа H10N3

В Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, сообщают во вторник китайские СМИ.

Вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.

В китайских службах здравоохранения во вторник отметили, что "риск широкомасштабного распространения (этого вируса - ИФ) очень мал". Состояние госпитализированного мужчины оценивается в настоящее время как стабильное.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР указали, что это первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 в мире.

Последняя вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.