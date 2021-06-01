В России 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 372 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9,5 тыс. случаев, умерли за сутки 372 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 9 тыс. 500 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 268 (13,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ вновь превысил отметку в 9 тыс. человек. Накануне, в понедельник, было выявлено 8 тыс. 475 случаев, это на 1 тыс. меньше, чем данные вторника. По выздоровлении из больниц за сутки выписали 8 тыс. 994 человека, от COVID-19 умерли 372 пациента.

В Москве, как сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 669 новых случаев COVID-19 за сутки, 62 летальных исхода и 2 тыс. 393 выздоровевших.

За весь период распространения коронавируса в России столица лидировала по уровню прироста, наименьшие показатели за сутки выявлены в Магаданской области - три случая, в Еврейской АО - два. Ни одного заболевшего за сутки в Ненецком и Чукотском АО.

Всего в РФ со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, в России зарегистрировано 5 млн 081 тыс. 417 случаев коронавирусной инфекции, 121 тыс. 873 умерших и 4 млн 693 тыс. 579 выписанных.