Тегеран не видит серьезных преград на переговорах в Вене по возвращению к СВПД - представитель правительства Ирана

В Иране не видят серьезных преград на венских переговорах вокруг возвращения к ядерному соглашению и отмене санкций против него, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии.

Рабии указал, что "стороны близки к договоренностям по ядерным вопросам, но разногласия по поводу санкций, (введенных администрацией экс-президента США - ИФ) Трампа, и мер Ирана требуют решения". Он отметил, что "небольшие разногласия можно урегулировать в столицах".

Кроме того, в сообщении отмечается, что Иран рассчитывает полностью "возродить" ядерное соглашение к концу срока президента Хасана Рухани, он заканчивается в августе.