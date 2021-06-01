Тегеран не видит серьезных преград на переговорах в Вене по возвращению к СВПД - представитель правительства Ирана

В Иране не видят серьезных преград на венских переговорах вокруг возвращения к ядерному соглашению и отмене санкций против него, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии.
Рабии указал, что "стороны близки к договоренностям по ядерным вопросам, но разногласия по поводу санкций, (введенных администрацией экс-президента США - ИФ) Трампа, и мер Ирана требуют решения". Он отметил, что "небольшие разногласия можно урегулировать в столицах".
Кроме того, в сообщении отмечается, что Иран рассчитывает полностью "возродить" ядерное соглашение к концу срока президента Хасана Рухани, он заканчивается в августе.
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