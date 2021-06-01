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Регион 01.06.2021 13:00

Тегеран не видит серьезных преград на переговорах в Вене по возвращению к СВПД - представитель правительства Ирана

В Иране не видят серьезных преград на венских переговорах вокруг возвращения к ядерному соглашению и отмене санкций против него, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя правительства Ирана Али Рабии.

Рабии указал, что "стороны близки к договоренностям по ядерным вопросам, но разногласия по поводу санкций, (введенных администрацией экс-президента США - ИФ) Трампа, и мер Ирана требуют решения". Он отметил, что "небольшие разногласия можно урегулировать в столицах".

Кроме того, в сообщении отмечается, что Иран рассчитывает полностью "возродить" ядерное соглашение к концу срока президента Хасана Рухани, он заканчивается в августе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]