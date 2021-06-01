Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0785 RUR   0.0232 GBR   2.4199 TRY   0.2003

Цена на нефть

31.05 $/bbl   WTI 66.83 0.51 Brent 69.32 0.60

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 01.06.2021 20:30

Контракт с Индонезией на поставку 11 истребителей не разорван - глава ФСВТС

Контракт на поставку 11 истребителей Су-35 Индонезии все еще в силе, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Не разорван", - заявил Шугаев, отвечая на вопрос агентства о статусе контракта.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный анонимный источник сообщило, что Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд.

Bloomberg отмечает, что решение отказаться от сделки власти Индонезии приняли после того, как американские официальные лица дали им понять, что могут ввести санкции за контракт с Россией. Вместо этого США предложили Индонезии рассмотреть покупку истребителей F-16, однако Индонезия заявила, что в большей степени заинтересована в переговорах о покупке более современных F-35.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Он разработан в компании "Сухой" и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОСТАВКА


Похожие новости


Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд Путин соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява Два землетрясения зафиксированы на юге Индонезии Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Индонезии Россия и Индонезия ведут переговоры о поставках российских подлодок "Варшавянка" Россия 20 ноября начинает строительство желдороги в Индонезии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]