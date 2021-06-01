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Макроэкономика 01.06.2021 20:03

Цены на жилье в Великобритании в мае выросли максимальными темпами с 2014г и достигли рекордного уровня

Цены на жилье в Великобритании в мае подскочили на 10,9% в годовом выражении - максимальными темпами с августа 2014 года, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Средняя цена на жилье в прошлом месяце составила рекордные 242,832 тыс. фунтов стерлингов ($344,6 тыс.).

В апреле темпы роста цен составили 7,1%. Аналитики ожидали их ускорения до 9,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В помесячном выражении недвижимость в Великобритании в прошлом месяце подорожала на 1,8% после роста на 2,3% месяцем ранее.

Рост цен на жилье в стране, в частности, объясняется временной отменой гербового сбора, или налога, взимаемого при приобретении недвижимости, о которой было объявлено в прошлом году. Эта мера действует до конца июня.

Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер ожидает сохранения высокого спроса на недвижимость в Великобритании в ближайшие полгода.

"Учитывая ограниченность предложения, рост цен может еще больше ускориться в ближайшие месяцы, особенно в связи с низкой базой для сравнения", - сказал он.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]