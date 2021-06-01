Цены на жилье в Великобритании в мае выросли максимальными темпами с 2014г и достигли рекордного уровня

Цены на жилье в Великобритании в мае подскочили на 10,9% в годовом выражении - максимальными темпами с августа 2014 года, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.
Средняя цена на жилье в прошлом месяце составила рекордные 242,832 тыс. фунтов стерлингов ($344,6 тыс.).
В апреле темпы роста цен составили 7,1%. Аналитики ожидали их ускорения до 9,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.
В помесячном выражении недвижимость в Великобритании в прошлом месяце подорожала на 1,8% после роста на 2,3% месяцем ранее.
Рост цен на жилье в стране, в частности, объясняется временной отменой гербового сбора, или налога, взимаемого при приобретении недвижимости, о которой было объявлено в прошлом году. Эта мера действует до конца июня.
Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер ожидает сохранения высокого спроса на недвижимость в Великобритании в ближайшие полгода.
"Учитывая ограниченность предложения, рост цен может еще больше ускориться в ближайшие месяцы, особенно в связи с низкой базой для сравнения", - сказал он.
Новый посол Италии в Баку вручил копии верительных грамот главе МИД Азербайджана
Макрон призывает защищать как христианское, так и мусульманское наследие в Карабахе
Макрон готов помогать в решении проблемы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией
В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении 14 членов незаконных армянских вооруженных формирований
Вакцина производства Sinovac получила одобрение для экстренного применения
В Азербайджане прирост случаев заражения COVID-19, 8 человек скончались
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Глава Минэкономики ФРГ считает, что экономические санкции не всегда целесообразны
В Британии впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 за сутки
Военачальники России и Ирана высказались за развитие контактов в оборонной сфере
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Nar поддержал соревнование проведенное среди детей из семей шехидов и ветеранов
В AccessBank назначены новые Управляющий и Исполнительный Директора
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?