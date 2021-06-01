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СНГ 01.06.2021 21:32

Минск и Москва проработают вопрос совместного реагирования на санкции Запада

Правительства Белоруссии и России проработают вопрос совместного реагирования на санкции Запада, сообщает госиздание "СБ. Беларусь сегодня" по итогам совещания у президента Александра Лукашенко во вторник.

Совещание посвящено вопросам сотрудничества с Россией, на нем обсуждаются итоги переговоров президентов в Сочи.

"Значительное время на переговорах в Сочи президенты посвятили вопросу ответа на санкции. В отношении России санкции введены давно, нашу страну сейчас также пытаются придушить. Решено поручить правительствам проработать, как будем реагировать", - говорится в сообщении издания, излагающего выступление Лукашенко.

Он попросил премьер-министра Романа Головченко не затягивать решение этого вопроса, хотя решать его следует "разумно, не наскоком".

В продолжение темы президент сообщил, что обсудил в Сочи с Путиным его предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом, достаточное внимание уделили ситуации на Украине, вернулись к проблеме пандемии коронавируса.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]